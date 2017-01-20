Справа тернопільського стрільця: хуліган випустив по автомобілях і вікнах квартир понад тисячу куль

20/01/2017 Розмір тексту:

18-річному тернополянину вже оголошено підозру у вчиненні дванадцяти фактів хуліганства. Заяви від потерпілих продовжують надходити.

Зі слів начальника відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Андрія Гульоватого, сума збитків, завданих потерпілим, уже становить тридцять тисяч гривень. Проте заяви від тернополян, чиє майно зазнало ушкоджень внаслідок хуліганських витівок 18-річного тернополянина й далі продовжують надходити, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

Приміром, про пошкодження склопакета металопластикового вікна заявила мешканка однієї з багатоповерхівок, що по вулиці Леся Курбаса, втрат на майже тисячу гривень зазнав власник автомобіля «ВАЗ-2106». В автівцізловмисник з пневматичного пістолета пошкодив лобове та бокове скло.

Нагадаємо, оперативники Тернопільського відділу поліції затримали 18-річного тернополянина за підозрою у вчиненні хуліганських дій. Молодик, до слова, ніде не працює і не навчається.

Як стало відомо в ході досудового розслідування, разом з пневматичним пістолетом зловмисник придбав п’ятсот куль, а згодом докупив ще тисячу. Зі слів хулігана, понад тисячу зарядів він встиг випустити по різних об’єктах – транспортних засобах, вікнах квартир. Близько ста куль у нього вилучили поліцейські.

Досудове розслідування, розпочате за частиною першою статті 296 ККУ,триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.