Спортсмени з усієї України приїдуть на перший півмарафон, який відбудеться в Тернополі

24/04/2017 Розмір тексту:

18 червня в Тернополі відбудеться грандіозна подія – перший півмарафон Ternopil Half Marathon “Grand lake” 2017, на який з’їдуться спортсмени зі різних регіонів України. Довжина дистанції складатиме 21 кілометр. Також можна буде взяти участь у фанових забігах на 10 та 5 кілометрів.

Старт і фініш першого півмарафону відбудеться на Театральному майдані. Там буде відмежована передстартова зона для учасників, місця для переодягання, камери схову для речей.

– Вже зареєстровані люди більше як з 10-ти різних обласних та районних центрів України, хоч реєстрація розпочалася недавно. Зараз є більше 50-ти зареєстрованих учасників на дистанцію 21 кілометр, близько 15-ти на 10 км та кілька учасників на 5. Як показує досвід інших міст, на менші дистанції люди реєструються в останній момент, а на велику – швидше, – розповідає координатор заходу Роман Задорожний.

Відрізняється півмарафон від інших спортивних заходів у Тернополі тим, що кожен учасник, який зареєструється і фінішує на дорослій дистанції, обов’язково отримає пам’ятну медаль, яку виготовлять спеціально під цей захід. На дитячих забігах також кожен учасник її отримає.

– Ми хочемо залучити до цього заходу сім’ї. У нас будуть організовані дитячі забіги на 100, 500 та 1000 метрів для різного віку дітей, від найменших і до 14-ти років можна буде вільно взяти участь, – говорить Роман Задорожний.

Ще одною родзинкою півмарафону буде локація на старті. Там організують цікаве місце для відпочинку.

– Це будуть спеціалізовані великі намети та місця, щоб можна було присісти в затінку, а не стояти на сонці. Марафон буде вирізнятися цікавою дистанцією біля Тернопільського ставу. Забіг пролягатиме набережною ставу. Ми попереджаємо учасників з інших міст, що це не буде класичний марафон, де тільки рівнина і асфальт, – каже координатор.

А ще для учасників організатори разом з рестораторами та готельєрами планують зробити знижки для гостей на поселення та харчування.

Для участі у півмарафоні потрібно попередньо зареєструватися. Також забіг має ліміти – наразі це 200 учасників на кожну дистанцію. Вимоги до спортсменів – повноліття для дистанцій 21 та 10 км та медична довідка для довгої дистанції. Детальнішу інформацію та посилання для попередньої реєстрації можна дізнатися на офіційній сторінці півмарафону у «Фейсбуці» Ternopil Half Marathon.