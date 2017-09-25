Спортсменка і просто красуня: депутат Тернопільської міськради перемогла у міжнародному турнірі з плавання. ФОТО

25/09/2017 Розмір тексту:

Цими вихідними, 23-24 вересня, 218 спортсменів з семи країн (Україна, Білорусь, Молдова, Польща, Угорщина, Франція, Фінляндія) приїхали до Львова, щоб поборотися за нагороди «Кубка Лева».

Тернопіль представляла команда “Swimm masters”, пише tenews.org.ua.

Два перших місця із двох заявлених і третє в Абсолюті виборола депутат тернопільскої міської ради, акторка драматичного театру Вікторія Шараськіна. Вона змагалася з плаву на спині на дистанції 50 і 100 метрів.

До слова, турнір «Кубок Лева» входить у десятку кращих турнірів Європи, є етапом Кубка ВАПК «Мастерс» і має статус змагань, результати з яких включаються до рейтингу ТОР-10 України і Європи та рекорди України і міжнародні, в разі встановлення визнаються офіційними.