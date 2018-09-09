Спортсменам, котрі найшвидше пробігли навколо тернопільського ставу, дали по 300 доларів

09/09/2018 Розмір тексту:

Легкоатлетичні змагання «Тернопільська озеряна-2018» зібрали 186 бігунів, серед яких 143 чоловіки та 43 жінки. Учасники змагань подолали близько дев’яти кілометрів навколо Тернопільського ставу. Переможці отримали грошові нагороди: 300, 200, 100 доларів.

«Тернопільська озеряна» – 2018 – це традиційні легкоатлетичні змагання, присвячені Дню фізичної культури і спорту, у Тернополі їх проводять 22-ий раз. У цьогорічних змаганнях першість здобули: житель Дніпра Артем Казбан і легкоатлетка Наталія Стребкова.

«Змагання відбуваються у вигляді кросу, участь беруть чоловіки та жінки без вікових обмежень. Участь – безкоштовна, а призовий фонд цього разу складав – 1200 доларів. Усі учасники змагалися в своїх вікових категоріях. Цього разу було 12 вікових груп. Призовий фонд розділено між 6-ма переможцями. Ті, хто прибігли першими, отримали 300 доларів, другими – 200 доларів, третіми – 100», – каже співорганізатор змагань Галина Федорович.

Для більшості тернопільських легкоатлетів – маршрут звичний. Адже в обласному центрі регулярно відбуваються пробіжки навколо ставу.

Софія Романська