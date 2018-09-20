Спорт у політиці: проросійська партія добралася до Кременця

20/09/2018 Розмір тексту:

Проросійська партія «За життя» продовжує дурити голови людей на Тернопільщині. Зважаючи на те, що лідери партії та їх деструктивна антиукраїнська політична позиція не сприймається на Західній Україні, вони підвищують свій рейтинг завдяки участі у проведенні різних політично нейтральних соціальних заходів. Схожа пропагандистська тактика в свій час була успішно застосована на Тернопільщині функціонерами «Партії регіонів», звертають увагу Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану.

Після відкриття меморіальних дощок Героям Небесної сотні та ветеранам АТО на Бучаччині, представники Віктора Медведчука провели гібридну інформаційну операцію в місті Кременці. Річ у тім, що днями там відбувся турнір з настільного тенісу. При підготовці «медведчуківці» профінансували його проведення, взамін чого голова Кременецьої районної федерації настільного тенісу Зеновій Теодорович Демко публічно висловив подяку політичній партії «За життя»: http://zagittya.com.ua/news/na-ternopilshini-partijci-dopomogli-v-organizaciyi.html. Для посилення пропагандистського ефекту, турнір і наступні події висвітлювали працівники центрального каналу «112», який належить особисто Віктору Медведчуку:https://video-ua.112.ua/u-ternopoli-partiia-za-zhyttia-dopomohla-orhanizuvaty-mizhnarodnyi-turnir-z-nastilnoho-tenisu-279068.html

Організатором операції є голова Кременецького районного осередку партії «За життя» Жанна Костянтинівна Базюк, яка тісно співпрацювала з «Партією регіонів» та є фанатичною захисницею православної церкви московського патріархату.

Подібні акції не лише призводять до вкорінення ворожих Україні партій в Тернопільській області, але й кидають тінь на спортсменів, порушуючи неписане правило, за яким спорт – поза політикою.

Тому ми закликаємо представників спортивних організацій, ЗМІ та громадян – не співпрацювати з політичними силами, що займають проросійську та антиукраїнську позицію.

Довідка:Політична партія «За життя» – проросійський проект, що координується та фінансово підтримується з Російської Федерації. Зокрема, декілька фактів:

– керівники партії ведуть проросійську політику та відкрито заявляють – одним з головних завдань, що стоїть перед Україною, є відновлення відносин із Російською Федерацією та країнами СНД.

– серед найвідоміших членів партії – екс-регіонали, реваншисти Вадим Рабінович та Євгеній Мураєв.

– нещодавно до партії вступив Віктор Медведчук – кум Путіна та головний архітектор плану з розвалу України. Саме він координує та структурує всі проросійські та реваншистські сили для повернення до влади. Безперечно, його вступ у партію означає, що Медведчук розпочав активну підготовку до майбутніх виборів.