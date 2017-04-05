Спомин про малознайому особу

05/04/2017 Розмір тексту:

Коли трагічний випадок або ж чиясь зла воля вириває твого ближнього з життя, мимоволі здригаєшся і думаєш: «На його місці міг опинитися я». Така людська психологія. Потім з полегкістю подумаєш, що тобі пощастило. Цього разу пощастило, бо немає жодної гарантії, що пощастить завтра чи вже за наступним поворотом…

Смерть наприкінці лютого колишнього голови облради Анатолія Жукінського після нападу грабіжників викликала саме такі думки. Днями, здається, минає сорок днів від тої сумної події. «Після» чи «внаслідок» нападу – це питання до судмедекспертів і слідчих, з яким вони, наскільки відомо, досі розбираються. Як і досі розбираються й вирішують парламентарі, відміняти чи не відміняти «закон Савченко», що додав чималу дозу помий та бруду в і без того непевну й каламутну ситуацію в суспільстві. А ще мені чомусь згадалися слова шерифа з вестерну «Золото Маккени»: «Щойно загинула шанована людина вашого міста. А ви кажете – ну що ж, нічого не трапилося, все нормально»…

Я не був особисто знайомий з Анатолієм Жукінським; не довелося перетинатися з ним на офіційних заходах; так і не встиг взяти у нього прогноз на футбольний матч. Але щоразу, коли бачив у місті цього імпозантного, підтягнутого чоловіка, мимоволі виникало бажання обсмикнути свій одяг, поправити галстук чи зачіску і пригадати, чи голився зранку. Він наче повертав у 60-ті роки, на сеанси «Фантомаса» в переповнених залах, елегантного Жана Маре у вишуканих костюмах і з такими ж вишуканими манерами. І сам здавався ніби «пересадженим» звідкілясь з Женеви чи Парижа на наш галичанський грунт. Мабуть, не зовсім природною є така «агротехніка», тому й трохи видавався пан Анатолій «білою вороною» на тлі численної чорної зграї. Чув, була якась темна історія з показовим затриманням у службовому кабінеті та обшуком, але де в ній правда, а де – комбінація на політичній шахівниці, розіграна «гросмейстерами» з Києва, в наших українських реаліях сторонній людині розібратися важко. А коли побачив його вже після тих подій, бездоганно вдягненого і зовні по-джентльменськи незворушного, то зрозумів, що крізь цей важкий період у житті він пройшов з гідністю, притаманною справжньому чоловікові.

Чого вона йому коштувала – найкраще знало, напевно, лише його серце. Воно теж, як відомо, має свій ресурс…

Ігор Дуда