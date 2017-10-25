Спочатку “наганяють” страху, прикриваючись Барною, а потім пропонують “порішати” – голова Вишнівецької ОТГ Кравець

Для того, щоб розповісти правду щодо гучного затримання фіскалів, яке відбулося у понеділок ввечері, Володимир Кравець дав прес-конференцію місцевим журналістам, повідомляє інтернет-видання Тернополяни.

Нагадаємо, 23 жовтня був затриманий керівник Збаразької фіскальної служби. Він, як було озвучено, вимагав 400 тисяч гривень хабара у “Доброго самарянина”. Відомо, що податківці вчиняли протиправні дії, відверті “наїзди” щодо ПАП “Добрий самарянин”.

– 28 серпня після попереднього повідомлення на підприємство прийшли перевіряючі, все йшло спочатку за процедурою, вимагали дані, виписки, первинні документи. Все це було десь два-три дні, а на четвертий день мене викликали в кабінет, повідомили, що нараховані певні зауваження, але щоб ми їх не платили, то краще заплатити 200 тисяч. На цьому вся перевірка мала бути зроблена і буде рахуватися такою, яка пройшла, – повідомила бухгалтер ПАП «Добрий самарянин» Алла Палій.

Про «пропозицію» бухгалтер розповіла очільниці підприємства, дружині Володимира Кравця Лідії Білан. Керівництво не розглядало варіанту передачі хабара, адже порушення, вказані у висновках, у будь-якому суді не витримали би критики. Окрім того, сама перевірка проходила позапланового, адже у реєстрах ПАП «Дорий самарянин» – не було. Якимось чином воно з’явилося у списку пізніше. За фактом вимагання хабара Лідія Білан звернулася у Київське слідче управління.

На одному із засідань в Тернопільській ОДА Степан Барна звернувся до Володимира Кравця із зауваженням, нібито ПАП «Добрий самарянин» обробляє 300 га державної землі у Збаразькому районі, таким чином порушуючи законодавство. Очолюючи підприємство 12 років, Володимир Васильович запевнив, що такого бути не може і весь обсяг державних земель у районі складає близько 50 га. На цьому ромова була закінчена. Пізніше СБУ звернулося до земельної інспекції щодо того, що ПАП «Добрий самарянин» зайняло більше 300 га державної землі у селищі Старий Збараж. Зрештою, служба безпеки знайшла тільки 10 га, які, за словами Володимира Кравця, виділили воїнам АТО і не встигли юридично оформити.

Про цей факт Володимир Васильович розповів тому, що у розмовах тих, хто вимагав хабар, кілька разів звучало, що інспекцію нібито «замовив» Степан Барна. Проте сам очільник Вишнівецької ОТГ переконаний, що цим іменем просто прикривалися, а голова ОДА про це і не знав. У доказ цього голова ОТГ надав журналістам аудіо-запис розмови з одним із фіскалів.

Журналістам голова Володимир Кравець увімкнув запис розмови із керівником Збаразької фіскальної служби Анатолієм Локотем, який сам розповів, що у реєстрі на перевірки ПАП «Добрий самарянин» не було, а з’явилося з невідомих причин. Імовірно, перевірку було «замовлено» за чиєюсь вказівкою. Усього пан Кравець має більше 30 аудіозаписів розмов тернопільських фіскалів, у яких ідеться про ці схеми.

Зрештою, під наглядом і куруванням київської поліції, відбувся факт передачі хабара у розмірі 400 тисяч гривень, та затримання. За словами Володимира Кравця, людину, яку на хабарі взяли – просто підіслали і зробили крайньою.

– Створена злочинна організація, група осіб, яка спочатку «наганяє» страху підприємцям, а потім на листочку вказує, до якого юриста чи фірми слід звернутися, щоб усі ці питання «порішати». Так коротко я вам охарактеризував, що насправді відбувається. Жодних провокацій не було, ніхто йому нічого не пропонував, а Київ цю операцію вів уже більше місяця, – зазначив Володимир Кравець.

На разі триває слідство. З матеріалами працюють правоохоронці.

В умовах тиску та провокацій, на які йдуть високі чини у державних структурах, Володимир Кравець не виключає, що складе повноваження голови ОТГ.