Спільно із військовослужбовцями розділив святу вечерю очільник Тернопільської облради Віктор Овчарук

19/01/2017 0
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На другий святвечір до військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади завітав голова обласної ради Овчарук. У солдатській їдальні зібралися військовослужбовці, керівництво бригади, військові капелани.

«Складаю Вам величезну і сердечну подяку від усього депутатського корпусу та тернопільського краю, – наголосив Віктор Овчарук. –  Нехай Господь кожному надсилає міцне здоров’я та наснагу. Низький уклін Вам, військовослужбовці, за те , що оберігаєте наше мирне життя, за те, що захищаєте  наш тил і кожного з нас».

Помолившись,  усі приступили до святочної вечері.

Артисти обласної філармонії подарували воякам колядки та різдвяні віншування.

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