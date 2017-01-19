Спільно із військовослужбовцями розділив святу вечерю очільник Тернопільської облради Віктор Овчарук

19/01/2017 Розмір тексту:

На другий святвечір до військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади завітав голова обласної ради Овчарук. У солдатській їдальні зібралися військовослужбовці, керівництво бригади, військові капелани.

«Складаю Вам величезну і сердечну подяку від усього депутатського корпусу та тернопільського краю, – наголосив Віктор Овчарук. – Нехай Господь кожному надсилає міцне здоров’я та наснагу. Низький уклін Вам, військовослужбовці, за те , що оберігаєте наше мирне життя, за те, що захищаєте наш тил і кожного з нас».

Помолившись, усі приступили до святочної вечері.

Артисти обласної філармонії подарували воякам колядки та різдвяні віншування.