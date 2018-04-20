Спільно із громадою нардеп з Тернопільщини бореться проти закриття шкіл на Підволочищині

Причиною тому став серйозний брак коштів.

Щоправда, завдяки активній позиції жителів сіл Кошляки, Пальчинці, Медин та народному депутату з Тернопільщини від ВО «Свобода» Михайлу Головку, вдалось переконати керівництво громади поки не понижувати ступінь навчальних закладів.

– Скориківська сільрада прийняла рішення на сесії про оптимізацію Кошляківської, Пальчинської та Мединської ЗОШ І-ІІ ступенів. Під «оптимізацією» малось на увазі, що школи з І-ІІ ступенів понизять лише до І, тобто з 9 класів – лише до 4. Але проблема полягала в тому, що ці навчальні заклади в 1-3 класах мають малку кількість дітей. В результаті школи просто автоматично закрилися б. Крім того, бюджет громади втратив би кошти з державної субвенції. Тому після сесії ми звернулись до голови громади Зіновія Потіхи, оскільки хотіли зрозуміти чому прийняли таке рішення і що виграє громада від оптимізації ЗОШ. Через декілька днів ми зібрали громаду. На ці збори запросили керівництво ОТГ, щоправда ніхто не приїхав. Також запросили народного депутата ВРУ Головка Михайла Йосифовича. Ми дуже вдячні, що він відгукнувся і приїхав. Це дало людям надію, що вони не самі, що є кому їх підтримати, – розповідає депутат Підволочиської райради Василь Берекета.

За словами чоловіка, під час зборів була створена ініціативна група, яка поїхала на зустріч з головою громади та начальниками управлінь сільради.

– Тоді нам не вдалось дійти певної згоди. Вже через тиждень після тієї поїздки сам голова громади назначив ще одні збори. Приїхали представники Скориківської сільради і ми дійшли до такого рішення, що поки школи не оптимізовуватимуть, лише скоротять окремі посади. На разі під час сесії Скориківської сільради депутати прийняли наше звернення до керівництва, щоб школи підтримали коштами. Також ми написали звернення і до Михайла Йосифовича, щоб він допоміг вирішити це питання. Зараз аналізую ситуацію і бачу, що проблема з фінансуванням закладів освіти у нас є по всій області. Думаю, влада піде на зустріч і нам виділять додаткові гроші, щоб школи таки не закрили, – пояснив Василь Берекета.

В той самий час Михайло Головко вже встиг надіслати депутатський запит прем’єру, міністру освіти і науки та голові Тернопільської ОДА щодо додаткового фінансування загальноосвітніх шкіл Скориківської громади. Як зазначив нардеп, навчальні заклади потребують значних коштів. Зокрема, лише Пальчинській школі необхідно додатково виділити 273 тис. грн. для нормального функціонування. У випадку, якщо коштів не виділять, ступені трьох шкіл понизять, а це може призвести і до їхнього закриття.