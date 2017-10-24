Спіймати водія-порушника патрульним допоміг… будинок

Подія мала місце 21 жовтня, близько 7-ї години ранку. Інспектори патрульної поліції помітили на проспекті Степана Бандери позашляховик, який їхав з вимкненими фарами ближнього світла. Водій не відреагував ні на звукові, ні на світлові, ні голосові сигнали з вимогами про зупинку.

Він почав втікати і набирати швидкість, відтак патрульні почали переслідування. По рації інспектори передали орієнтування іншим екіпажам. Під час переслідування водій неодноразово порушував правила дорожнього руху. Врешті водій “Kia Rio” заїхав у будівлю.

При спілкуванні зі злісним правопорушником патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування – 1,76 проміле алкоголю в крові, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

На водія охоронці порядку склали протоколи за ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), ст.124 (ДТП) та ч.1ст.130 (Керування напідпитку) КУпАП. Також винесено постанову за ч.2 ст.122(Порушення ПДР) КУпАП.