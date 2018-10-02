Спіймали злодія, котрий викрав сейф з купою грошей

02/10/2018 Розмір тексту:

Вісім років позбавлення волі із конфіскацією майна – такий вирок виніс районний суд Львівщини уродженцю Яворівського району. Чоловікові інкримінують розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Підозрюється затриманий і в таємному викрадені чужого майна, вчиненого повторно та у великих розмірах. Дану крадіжку зареєстрували оперативники Тернопільщини, повідомляють у поліції.

За словами Юрія Барабана, керівника відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективів) слідчого управління, наприкінці 2017 року чоловік проник до будинку в селі Трибухівці Гусятинського району. На злочин йшов ввечері. До приміщення проник, віджавши викруткою віконну раму.

На момент крадіжки в будинку господарів не було. На другому поверсі будівлі він знайшов вмонтований у стіну сейф. Оскільки одразу відчинити його не вдалося, злодій демонтував металеву конструкцію.

За словами потерпілих, у сховку було близько семи тисяч доларів, трьох тисяч євро, золоті прикраси на суму майже 66 тисяч гривень. Знайшов у будинку він і дороговартісний наручний годинник та малогабаритну побутову техніку. Загальна сума збитків – понад 323 тисячі гривень.

Виніс крадене житель Львівської області також через вікно. Детективи Тернопільщини встановили особу підозрюваного, але затримали його оперативники Львівщини. Чоловіка піймали за “гарячими слідами” після вчиненого ним розбійного нападу.

Правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до вчинення інших крадіжок на території Тернопільської області. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі Львівщини.