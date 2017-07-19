Спіймали злочинця, який зірвав прапори біля могил загиблих бійців АТО

17/07/2017 1
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16 липня до Тернопільського відділу поліції звернувся 22-річний тернополянин. Чоловік заявив про крадіжку шести тисяч гривень і повідомив – у протиправному підозрює свого знайомого, котрий декілька днів квартирував у нього.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на повідомлення тернополянина, під час огляду місця злочину виявила сумку підозрюваного, а у ній – камуфляжна форма, паспорт та прапор, який був викрадений з алеї на Микулинецькому кладовищі, – розповів заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський.

Зловмисника поліцейські затримали оперативно. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, згідно статті 208 КПК.

Викрадені в знайомого гроші зловмисник встиг витратити на власні потреби, а логічного пояснення ганебному вчинку крадіжки прапорів знайти так і не зумів. Каже, коли чинив це був у нетверезому стані.

Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

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Коментарі (1)

торнадо

19/07/2017

Відірвати яйя.

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