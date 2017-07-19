Спіймали злочинця, який зірвав прапори біля могил загиблих бійців АТО

17/07/2017 Розмір тексту:

16 липня до Тернопільського відділу поліції звернувся 22-річний тернополянин. Чоловік заявив про крадіжку шести тисяч гривень і повідомив – у протиправному підозрює свого знайомого, котрий декілька днів квартирував у нього.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на повідомлення тернополянина, під час огляду місця злочину виявила сумку підозрюваного, а у ній – камуфляжна форма, паспорт та прапор, який був викрадений з алеї на Микулинецькому кладовищі, – розповів заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський.