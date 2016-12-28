Знайшли власника автомобіля, на капоті якого катали поліцейського

28/12/2016 Розмір тексту:

Майже кілометр на капоті автомобіля провіз водій автомобіля «Volkswagen Golf» правоохоронця роти патрульної служби поліції особливого призначення “Тернопіль”.

Як повідомляють у поліції, бійці несли службу поблизу одного з розважальних закладів обласного центру. Працівники роти отримали інформацію про те, що в автомобілі “Volkswagen Golf” може перебувати неповнолітня дівчина, яка знаходиться у розшуку.



Правоохоронці помітили вказану іномарку на масиві “Дружба”. Підійшли до водія. В салоні крім водія було ще двоє пасажирів – чоловік і молода дівчина. Після того, як поліцейські представилися, кермувальник зачинив двері внутрішнім замком і рушив, збивши працівника роти поліції.

Останній впав на капот автомобіля. Його напарник вистрелив у колесо, але це не спинило втікачів. Водій продовжував рух з людиною зверху. Правоохоронець, тримаючись за капот, намагався також спинити невідомого. Він зумів дістати зброю та здійснив один постріл у повітря, а інший в бік колеса. Через кілометр водій різко загальмував, скинув поліцейського і втік.

Автомобіль оголосили в розшук. Його через деякий час виявили у селі Петриків. Оперативники встановили особи обох чоловіків. За гарячими слідами затримали 32-річного пасажира. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Невдовзі правоохоронці затримали власника автомобіля “Volkswagen Golf”. Ним виявився житель обласного центру, 1989 року народження. Чоловік безробітний, а автівка перебувала на номерах іноземної реєстрації.

Від дачі будь-яких свідчень затриманий відмовився. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Проводяться заходи по затриманню водія іномарки,