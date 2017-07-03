Спіймали вбивцю випускниці з Вишнівця. Ним виявився неповнолітній
Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження за ч.1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), розпочате за фактом вбивства неповнолітньої жительки смт. Вишнівець на Тернопільщині.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Нагадаємо, що тіло дівчинки виявлено зранку 26 червня 2017 року неподалік від її місця проживання у смт. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.
Слідством встановлено, що до скоєння злочину причетний неповнолітній мешканець сусіднього села, який 26 червня 2017 року завдав кілька ударів ножем, в тому числі в область грудей потерпілої, від чого настала смерть дівчини.
Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави.
Розслідування триває.
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Коментарі (3)
Ольга03/07/2017
А откуда не у совершенолетнего джип!
Павло03/07/2017
Цікаво що ножа знайшов на дорозі і після вбивства додумався витирти всі відбитки пальців при тому що був пяний як ціп.Це подібне до фейка.
ольга03/07/2017
повесили на бедолагу преступление 100%