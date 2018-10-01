Спіймали “медсестру”, котра видурила у тернополян понад 40000 гривень

01/10/2018 Розмір тексту:

Із заявами про втрату коштів до правоохоронців Тернопільщини звернулося троє жителів обласного центру. Люди за одну добу стали жертвами шахраїв.

За словами начальника сектору розкриття майнових злочинів в державному секторі та шахрайства Віктора Демчана, в один день, 22 вересня, до кількох мешканців Тернополя на стаціонарний номер зателефонували невідомі.

В усіх випадках вони представилися лікарями і повідомляли про те, що їхній родич потрапив в аварію та отримав важкі травми. Аби зробити операцію, необхідно гроші, особисті речі та постільна білизна. За усім цим, як казав представник медзакладу, приїде медсестра.

Потерпілі, не перевіряючи інформації, передавали невідомій жінці зібрані нашвидкоруч гроші. Одні віддали більше 27 тисяч гривень, інші по шість та одинадцять тисяч. Загальна сума збитків – понад 40 тисяч.

Потерпілі описали ймовірну шахрайку. Піймали підозрювану на Хмельниччині. Там вона також приїхала по гроші, але пенсіонерка, зрозумівши, що це шахрайка, зачинила невідому у квартирі та викликала поліцію.

Як встановили правоохоронці, жертвами шахрайки стали мешканці не лише Тернопілля, але й Рівного та Хмельницького. Жінка уже відбувала покарання в місцях позбавлення волі за тяжкий злочин.

У шахрайствах вона зізналася. Як повідомили у поліції, оперативники встановлюють особи її спільників. Триває слідство відповідно до статті 190 частина 2 ККУ – шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.