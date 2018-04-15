Спіймали афериста, який “кинув” жителя Тернопільщини на 10000 гривень

15/04/2018 Розмір тексту:

Штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років загрожує жителю Івано-Франківської області.

Працівники Тернопільського відділу поліції довели причетність чоловіка до афери, пов’язаної з паливними картками.

Нагадаємо, нещодавно до поліцейських звернувся житель обласного центру, який повідомив, що до нього зателефонував невідомий чоловік та представився родичем знайомої. Аферист увійшовши в довіру та запропонував йому паливні картки за вигідною ціною. Така пропозиція зацікавила краянина й він погодився придбати.

В обумовленому місці пройдисвітові передали 10000 гривень, а взамін паливних карток на 500 літрів заправки дизпалива, отримав лише на 200 літрів, однак і ті виявились фальшиві. Незнайомець запевнив, що решту донесе за лічені хвилини, оскільки залишив їх в авто. Потерпілий зрозумів, що його ошукали адже решту так і не отримав. Самі ж картки були не відповідного зразка.

Поліцейські встановили, що протиправне вчинив житель сусідньої області 1993 року народження. Незважаючи на свій молодий вік парубок вже неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі за скоєння аналогічних злочинів.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.