Спеціаліст міграційної служби попросила кинути хабар за виготовлення паспорта у скриньку для звернень. ФОТО
Тернопільською місцевою прокуратурою спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Тернопільській області та УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у сумі 1000 грн головним спеціалістом Зборівського районного сектору Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Правоохоронцями задокументовано злочинну схему вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди за сприяння громадянам у швидкому отриманні закордонних паспортів. Кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення огляду місця події.
Службовій особі міграційної служби повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та клопотання про відсторонення її від займаної посади.
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