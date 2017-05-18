Спартакіада сили і духу. ФОТО

18/05/2017 Розмір тексту:

Вже вп‘яте зусиллями управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань в Тернопільській області за підтримки обласної організації ФСТ «Спартак» проводяться обласні змагання Всеукраїнської спартакіади «Сила духу».

– В перші роки ці змагання нагадували двигун, який заводять вручну, – відкрив змагання начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Тернопільській області Федір Бортняк. – Але старання, потуги працівників Фонду та інтерес і бажання потерпілих на виробництві з часом зробили своє: двигун співпраці та порозуміння виходить на нові обороти, працює швидше і впевненіше.

Мені часто пригадується біблійна оповідь про паралізованого майже сорок років чоловіка, якому Ісус сказав: «Хочеш видужати? Устань!» І той піднявся на ноги, залишивши хворобу на ліжку. Одужанням став той момент, коли чоловік піднявся зі своєї хвороби, піднявся над нею. «Будь-яка хвороба, писав у своїх розмислах Мирослав Дочинець, – це лише міра духовного розслаблення. Це не вирок, не доля, це – стан. І перед тим, як встати з колін, треба встати з постелі…»

Саме так – встали з ліжка і почали щось робити у своєму житті і сьогоднішні учасники спартакіади «Сила духу». Вони надихають своїм прикладом та слугують своєрідним дороговказом усім тим, хто зневірився, хто втратив надію на одужання, надію на відродження сили духу. Це Василь Корчук та Людмила Нікітіна, Андрій Мельничук та В’ячеслав Подунайчук, Микола Божемський та Орест Горинь, Михайло Мішталь та Ірина Корчевська, Іван Герцунь та Надія Герман, Надія Мушалюк та Михайло Мазур, Мирослав Маркович та Богдан Комаринський, Богдан Адамів та Анатолій Зайлабутдінов, чимало інших. Коли бачиш очі цих мужніх людей, відчуваєш їх енергетику, розумієш, що знаходишся на правильному шляху і несеш величезну відповідальність за долі сотень потерпілих на виробництві, якими опікується Фонд. Їх життєвий взірець не дає найменшого шансу для сумнівів чи апатії.

Цього року в так би мовити «старожилів» спартакіади, які вже кілька разів змагалися і в Тернополі, і на всеукраїнському рівні, з‘явилися нові завдання: з кожного відділення виконавчої дирекції Фонду приїхали новачки, ті, які нещодавно зазнали травм на виробництві і їм надзвичайно важко співвідносити себе зі статусом людей з обмеженими можливостями. Саме для того, щоб у них відкрилося в житті друге дихання, щоб вони не вважали, що їх життя розділилося на до і після травми, їх запросили до участі у змаганнях поза командним складом. Новачки випробують свої сили у різних видах змагань, при підтримці «старожилів» спартакіади та гостей свята.

Свою модель особистісного росту демонстрували як найстарші учасники змагань, так і наймолодші. Як, приміром, М.М.Нищий з міста Тернополя, який отримав важку травму ще в далекому 1970 році, працюючи в геологорозвідці. Але його невичерпний оптимізм, незважаючи на пережите і те, що був на змаганнях найстаршим учасником в свої 73 роки, допомагає бути сильними попри обставини, бути прикладом для наслідування. Просто бути собою, жити повноцінно і активно. Він вже втретє – учасник спартакіади, змагався з бомбаскету і виборов срібло в особистому заліку. А Віктору Вівчару з Гусятинщини лише трохи за двадцять, та він хоч наймолодший учасник, встиг скласти конкуренцію старшим в шахових баталіях. І до історії Фонду ці щирі люди додали свої враження, сподівання та здобутки.

На перший етап змагань спартакіади в прибули представники усіх районів та м. Тернополя. Понад 90 осіб випробовували свої можливості в армспорті, бомбаскеті, гирьовому спорті, дартсі, настільному тенісі та шахах.

В загальнокомандному заліку перше місце здобули спортсмени-аматори, які представляли відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Тернополі, срібло вибороли представники команди відділення виконавчої дирекції Фонду в Підволочиському районі, бронза – за спортсменами, які представляли відділення виконавчої дирекції Фонду в Бережанському районі.

Після спортивних баталій для усіх – і спортсменів, і вболівальників виступили з концертом художні колективи та солісти Тернопільського національного економічного університету.

Структури виконавчої дирекції Фонду в області вже багато років працюють над забезпеченням медико-соціальної реабілітації потерпілих на виробництві, профілактикою виробничого травматизму, щоб якість життя і рівень захисту інтересів людей праці, їх впевненість в завтрашньому дні стали пріоритетними в житті держави.

– Висловлюємо сердечну подяку, – додав наприкінці змагань Федір Бортняк, – не лише учасникам спортивних баталій, людям з великою вірою у власні сили, а й нашим гостям – очільникам обласної та міської влади, духовенства, соратникам, соціальним партнерам, спонсорам, які підтримали спортсменів-аматорів, волонтерам, працівникам структур виконавчої дирекції Фонду в області, за людяність та небайдужість, які робили все для того, аби і спортсмени, і вболівальники отримали масу позитивних емоцій від спортивного свята, відчуття командного духу, а головне – від спілкування та причетності до громадських заходів.Особлива подяка за співпрацю в організації нашого спортивного свята та художньої програми керівництву і всьому дружньому колективу Тернопільського національного економічного університету.

Переможці поїдуть на фінал п’ятої Всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві «Сила духу», який пройде у червні в Одесі, де не мірятимуться силою за олімпійським принципом : швидше, вище, сильніше. А мірятимуться силою духу та мужністю. А це мірило – понад усі спортивні звитяги!

Зоряна Замкова