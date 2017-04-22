Соцмережі сколихнуло відверте зізнання тернопільського патрульного. ВІДЕО

22/04/2017 3
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Соціальні мережі сколихнув пост тернопільського патрульного, який вирішив покинути службу в поліції.

У відвертому повідомленні чоловік пояснив причини такого вибору. Головна із них – існуюча в Україні законодавча система, змінити яку патрульні не в силі.

Детальніше – в сюжеті ТТБ.

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Коментарі (3)

ANY

22/04/2017

більша частина пристойних людей вже закордоном

вам ніде буде взяти достойних кандидатів в суди і прокуратуру
А молодь ви нічому не вчите
толку з цього всього тоді?

Коп

22/04/2017

Краще розказав-би, як сам їздить пяний і як два рази розбив службовий автомобіль

Коп

22/04/2017

Які судді про, що ти говориш…. нормально дукументуйте правопорушення і все буде ок., а як людина(пактрульний) тупа то вона і в Африці тупа.

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