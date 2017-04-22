Соцмережі сколихнуло відверте зізнання тернопільського патрульного. ВІДЕО

22/04/2017 Розмір тексту:

Соціальні мережі сколихнув пост тернопільського патрульного, який вирішив покинути службу в поліції.

У відвертому повідомленні чоловік пояснив причини такого вибору. Головна із них – існуюча в Україні законодавча система, змінити яку патрульні не в силі.

Детальніше – в сюжеті ТТБ.