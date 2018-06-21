“Соціальні працівники” видурили у пенсіонерки з Тернопільщини майже 50000 гривень

21/06/2018 Розмір тексту:

Майже 50 000 гривень видурили шахраї – з такою заявою до працівників Чортківського відділу поліції звернулась жителька районного центру.

Як повідомила пенсіонерка, того дня до її помешкання завітало двоє невідомих жінок, які представилися працівниками соціальної служби. Спочатку аферистки увійшли в довіру, а потім розповіли старенькій історію, про те що вони мають можливість поміняти українські гривні на іноземну валюту за вигідним курсом. Пенсіонерка погодилась та віддала пройдисвіткам 45500 гривень, а взамін отримала сувенірні кошти.

Після успішної афери шахрайки покинули помешкання краянки та зникли у невідомому напрямку. Старенька зрозуміла, що стала жертвою злочинців, коли все розповіла родичам.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повдіомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.