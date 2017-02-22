Сотню картин вкрали у генія людства з Тернопільщини

21/02/2017 Розмір тексту:

В уродженця Тернопільщини, всесвітньо відомого художника Івана Марчука пройдисвіти вкрали 101 картину. Про це повідомив сам митець.

Ще влітку минулого року він передав свої кращі полотна для чергової зарубіжної виставки в Іспанії, як це було і раніше, своєму агенту. Останній обіцяв влаштувати “мистецький переворот” у свідомості європейців. На жаль, ані обіцяної вересневої, ані будь-якої іншої виставки видатний художник з того часу так і не відкрив. Тримався, як міг…

Допомогти художнику відгукнувся радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. Як тільки художник звернувся до поліції, недобросовісний агент пообіцяв повернути вкрадене, пише Провсе.