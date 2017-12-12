Сотні юних борців з України та світу з’їхалися на змагання до Тернополя

12/12/2017 Розмір тексту:

Понад триста спортсменів взяли участь у змаганнях з греко-римської боротьби в Тернополі. Змагалися представники Молдови, Угорщини, Румунії, Польщі та України. Всіх учасників поділили на сорок дві команди.

Це сімнадцятий турнір пам’яті майстра спорту, шестиразового чемпіона України Василя Дем’яного.

У боротьбі десять тернопільських спортсменів здобули призові місця.

«Це вже сімнадцяті змагання, які ми проводимо, на жаль, в тому ж залі, в якому починали. Радує тільки те, що учасників більшає, приїжджають все нові борці. Таким чином ми можемо розвивати цей вид спорту. Для нас ці змагання є своєрідним підсумком року. Можемо зробити висновок, що в Тернополі цей вид спорту набуває популярності. Боротьбу люблять спортсмени різних вікових категорій, особливо вона популярна серед юних борців», – каже директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Телебан.

Результати змагань дещо вразили суддів. Оскільки місцеві спортсмени здобули десять призових місць. Переможців турніру відзначили медалями і грамотами.

«Щоб бути успішним у греко-римській боротьбі потрібно насамперед щоденно тренуватися по дві-три години. А перед змаганнями тренування стають ще більш інтенсивнішими. Ми зосереджуємося на змаганнях, ну і в результаті отримуємо результат, якого чекаємо», – каже переможець турніру Олег Дикий.

До слова, цьогорічні змагання зібрали рекордну кількість учасників. Організатори турніру сподіваються, що наступного року їх ще побільшає.

Софія Романська