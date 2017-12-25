Сотні тернополян відзначили Святий вечір на Театральному майдані. ФОТО

25/12/2017 Розмір тексту:

Тернопільщина приєдналася до святкування Різдва Христового з усім світом. В обласному центрі на Театральному майдані зібралися сотні краян. Лунали Різдвяні пісні, вітальні слова, а родзинкою урочистої програми став мюзикл, у якому актори-аматори відтворили подію народження Ісуса Христа у Вифлиємі.

Також на Театральному майдані виступив об’єднаний хор євангельських церков міста. Усіх гостей свята об’єднало масове виконання традиційних Різдвяних пісень. «Ми співали традиційні пісні на тематику Різдва: «Що то за предивна», «Небо і земля», а також сучасні європейські твори про Різдво. Для нас було головним – розповісти у цих піснях про славне народження Ісуса Христа. І взагалі, я вважаю, що центром нашого святкування має бути Ісус Христос», – додає заслужена артистка України Надія Гусяниця.

Святий вечір зібрав представників різних церков Тернопільської області. Більшість краян погоджується з ідеєю святкування Різдва 25-го грудня з усім християнським світом. «Як на мою думку, то варто нарешті відійти від того Радянського комунізму та дотримуватися європейських традицій. Увесь світ святкує Різдво 25-го грудня, а ми ще до тої пори трималися святкування з Росією. Настав час об’єднатися з цивілізованим світом і разом святкувати це чудове християнське свято – Різдво Христове», – додає житель Тернопільського району Віталій Лунько.

Поки що Україна не відмовляється від святкування Різдва 7-го січня. Наразі діятимуть дві дати. Відтак офіційне відзначення цього свята за новим і старим стилем урівнює у правах представників різних християнських конфесій. «Як на мою думку, це велике досягнення, що ми святкуємо разом з усім світом. Це перший крок до того, щоб нарешті вся країна перейшла на святкування 25-го грудня. Сподіваюся в майбутньому так і станеться. Проте найважливіше для нас всіх – не втратити справжнього змісту Різдва Христового. У світ прийшов Спаситель, щоб врятувати нас всіх від гріхів. Це свято дає надію всім, хто вірить», – каже пастор Євангельської церкви Олег Савчак.

До слова, Тернопільщина так масово відзначає Різдво з усім світом не вперше. Аналогічне святкування відбувалося і минулоріч за ініціативою протестантських громад краю. Також це пов’язано з відзначенням 500-річчя Реформації на державному рівні. «Ми упродовж року святкували 500-ліття Реформації. Також упродовж року було проведено немало великих заходів, які об’єднували і змінювали, тобто реформували всіх нас. Цей рух не зупинився, він продовжується і має назву – Рух Реформації», – зазначає керівник організаційного комітету з відзначення 500-річчя Реформації при ОДА Олег Саган.

Додамо, масові святкування Різдва відбулися у багатьох містах України, а також і в столиці.

Софія Романська