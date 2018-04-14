Солдат з Тернопільщини отримав відразу чотири нагороди. ФОТО

14/04/2018 Розмір тексту:

Коли над Україною нависла загроза масштабного вторгнення російського окупанта, 18-річний Ростислав Мишка не вагаючись пішов захищати рідну землю. Не чекаючи призову чи мобілізації, він обрав військову службу за контрактом. Потрібні навики хлопець отримав у навчальному центрі, а далі його чекали три роки виконання складних завдань на передовій в зоні проведення антитерористичної операції.

Не зважаючи на письмовий наказ Міністра оборони про вихід із зони АТО бійців, які ще не досягли 20-річчя, Ростислав категорично відмовився покидати своїх бойових побратимів. Під час одного з запеклих боїв Солдат Мишка був поранений. Тривалий час боєць лікувався у військовому госпіталі та проходив реабілітацію.

І ось 13 квітня його вітали у рідній частині, як одного з кращих бійців. В урочистостях, що відбулися на ранішньому шикуванні в пункті постійної дислокації Тернопільської окремої артилерійської бригади, взяли участь голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, народний депутат України Олег Барна, представники командування військової частини, представники ЗМІ та бойові побратими. Очільник області вручив бійцеві нагороди.

«Маю за честь сьогодні бути присутнім тут й подякувати кожному військовослужбовцю, який виконує святий обов’язок захисту нашої Вітчизни. Ми повертаємося до європейських традицій вшанування й відзначення кожного солдата, який героїчно захищає нашу країну від ворога, — звернувся до присутніх Степан Барна. — Позитивна динаміка відновлення військових інституцій, говорить про те, що українська армія посідає в історії українського народу належне місце. У той же час найкращим показником для мене стане повернення 44-тої тернопільської артилерійської бригади зі Сходу України на постійне місце дислокації. Це буде свідченням того, що на українську землю прийшов мир. Отож дякую хлопцям, які є патріотами нашої держави. Завершивши свою військову службу, можливо вони віднайдуть себе у державотворчій справі», — зазначив Степан Барна.

За проявлений героїзм та відвагу під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України наш земляк Ростислав Мишка отримав відразу чотири нагороди. А саме: державну нагороду Президента України «Захиснику Вітчизни», нагороду міністра оборони України «Знак пошани», нагороду начальника генерального штабу ЗСУ «Учасник АТО» та Нагрудний знак «Учасник бойових дій».