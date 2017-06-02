Сьогоднішню сесію міськради охоронятиме дві сотні поліцейських

02/06/2017 0
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За громадським порядком на сьогоднішній сесії Тернопільської міської ради стежитиме близько двохсот працівників поліції.

Про це вчора повідомив голова ГУ НП у Тернопільській області Олександр Богомол.

– Позиція поліції однозначна – будуть фізичні протистояння – ми будемо втручатися, а осіб, які порушуватимуть спокій, ми притягуватимемо до відповідальності. Втягувати у політичні ігри поліцію і громаду не буде ніхто, – сказав Олександр Богомол.

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