Сьогоднішню сесію міськради охоронятиме дві сотні поліцейських

02/06/2017 Розмір тексту:

За громадським порядком на сьогоднішній сесії Тернопільської міської ради стежитиме близько двохсот працівників поліції.

Про це вчора повідомив голова ГУ НП у Тернопільській області Олександр Богомол.

– Позиція поліції однозначна – будуть фізичні протистояння – ми будемо втручатися, а осіб, які порушуватимуть спокій, ми притягуватимемо до відповідальності. Втягувати у політичні ігри поліцію і громаду не буде ніхто, – сказав Олександр Богомол.