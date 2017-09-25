На Дружбі побили і згвалтували 19-річну дівчину
25/09/2017 0
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У Тернополі зґвалтували 19-річну дівчину.
Про це повідомили медики швидкої, які приїхали на виклик, пише Доба.
Випадок трапився на вулиці Кривоноса сьогодні близько 6-ї ранку.
— Із множинними гематомами обличчя та правого передпліччя, струсом мозку постраждалу, після наданої допомоги, залишено на місці події, — повідомили у “швидкій”.
Наразі деталі справи з’ясовуються.
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