На Дружбі побили і згвалтували 19-річну дівчину

25/09/2017 Розмір тексту:

У Тернополі зґвалтували 19-річну дівчину.

Про це повідомили медики швидкої, які приїхали на виклик, пише Доба.

Випадок трапився на вулиці Кривоноса сьогодні близько 6-ї ранку.

— Із множинними гематомами обличчя та правого передпліччя, струсом мозку постраждалу, після наданої допомоги, залишено на місці події, — повідомили у “швидкій”.

Наразі деталі справи з’ясовуються.