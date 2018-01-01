Сьогодні в Тернополі відзначатимуть день народження Бандери

01/01/2018 Розмір тексту:

Урочистості з нагоди дня народження Степана Бандери відбудуться сьогодні, 1 січня, у Тернополі.

Про це повідомляють у міській раді.

Захід пройде в “Українському домі”. Початок – о 15:00.

Нагадаємо, Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів, яке нині належить до Івано-Франківської області.