Сьогодні в Тернополі відзначатимуть день народження Бандери
01/01/2018 0
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Урочистості з нагоди дня народження Степана Бандери відбудуться сьогодні, 1 січня, у Тернополі.
Про це повідомляють у міській раді.
Захід пройде в “Українському домі”. Початок – о 15:00.
Нагадаємо, Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів, яке нині належить до Івано-Франківської області.
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