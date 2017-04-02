Сьогодні в Тернополі відбудеться одна з найбільших християнських подій в році. ВІДЕО
02/04/2017 0
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Сьогодні на центральних вулицях міста відбудеться Хресна дорога. Очолить ходу Архієпископ та Митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк.
Це є одна з найбільших християнських подій в році, зазначають священнослужителі. А тому, закликають усіх приєднатися до неї і пам’ятати, що головним змістом Хресної дороги – є молитва.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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