Сьогодні в Тернополі відбудеться одна з найбільших християнських подій в році. ВІДЕО

02/04/2017 Розмір тексту:

Сьогодні на центральних вулицях міста відбудеться Хресна дорога. Очолить ходу Архієпископ та Митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк.

Це є одна з найбільших християнських подій в році, зазначають священнослужителі. А тому, закликають усіх приєднатися до неї і пам’ятати, що головним змістом Хресної дороги – є молитва.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.