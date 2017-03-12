Сьогодні тернополян запрошують на дегустацію

12/03/2017 Розмір тексту:

Скуштувати лінійку м’ясних виробів від Тернопільського м’ясокомбінату запрошують тернополян щосуботи на щонеділі. Така акція триватиме до Великодня у більшості фірмових магазинах “Студія м’яса” та згодом і поблизу МАФів з продукцією відомого бренду.

Перших відвідувачів, які хочуть особисто переконатися у бездоганній якості виробів, чекають вже сьогодні, 12 березня, у магазині по вулиці Тарнавського (перед зупинкою громадського транспорту “вул.В.Великого”).

“Кожного разу ми виставлятимемо інші види нашої продукції для дегустації, щоб мешканці та гості міста змогли вибрати собі з нашого асортименту те, що їм найбільше до вподоби”, – говорить присутній на заході директор відділення “Тернопільский м’ясокомбінат” ПАП “Агропродсервіс” Віктор Малюта.

Технолог м’ясокомбінату, фахівець з Польщі Роберт Обарек особисто пригощає тернополян та запрошує скуштувати м’ясні вироби.