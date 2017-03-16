Сьогодні покажуть усю правду про торф’яні котельні, на яких піариться Сергій Надал

16/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 16 березня, об 21:30 на каналі новин «24», журналісти проекту «Центр журналістських розслідувань» розкажуть все про торф’яні баталії у Тернополі.

Нагадаємо, кілька тижнів тому столичні журналісти приїздили у Тернопіль та знімали сюжет про «торф’яну альтернативу» від мера. Зокрема вони хотіли дізнатися істинну причину такої новації, проти якої виступають місцеві мешканці, які, між іншим, особисто зверталися до «Центру розслідувань України».

Хоча тоді міський голова Сергій Надал, за словами журналістів «24» каналу, не дуже охоче йшов на зустріч представникам ЗМІ. Перш ніж відповідати на незручні питання журналістів, Сергій Віталійович зібрав у своєму кабінеті «консиліум» із заступника Владислава Стемковського та директора КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрія Чумака. Після годинної розмови з підлеглими за зачиненими дверима, мер таки вийшов до журналістів.

Під час розмови з журналістами «24 каналу» було помітно, що Сергій Віталійович не звик до спілкування із «чужими» ЗМІ: усі питання йому, чомусь, здавалися заангажованими.

Та це й не дивно. Адже Надал просто не має потреби говорити із іногородніми медіа. Йому цілком достатньо місцевих ЗМІ, більшість з яких давним-давно «підгодовані» міським очільником, відповідно і не несуть загрози. А тут – оп! І Надалом зацікавилися на Всеукраїнському рівні.

Що ж, сьогодні побачимо, що розповів Сергій Надал журналістам. Приміром, уже цікаво, чи запитували розслідувачі «24» у мера про те, що «розпіарені» ним котельні фінансує рідний брат його дружини, який нещодавно став щасливим власником LAND ROVERа «RANGE ROVER EVOQUE».