Перестало битися серце видатного тернополянина

19/01/2017 Розмір тексту:

На 77-ому році життя перестало битися серце диригента, педагога, керівника дитячої хорової школи «Зоринка» Ізидора Доскоча. Його смерть стала непоправною втратою не лише для рідних, близьких та знайомих, а й для усього Тернополя.

Життєвий шлях утвердив ім’я Ізидора Доскоча в музичному просторі України. Адже у 1982 році саме він створив дитячий хоровий колектив «Зоринка», який здобував високі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. «Зоринку» закінчило чимало тернополян, які теплими словами згадують Ізидора Доскоча як про Заслуженого працівника освіти, педагога та умілого керівника.

Довідка

Доскоч Ізидор Олексійович (14. 05. 1940, м. Підгайці Терноп. обл.) – диригент, педагог, Лауреат Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. М. Леонтовича (Київ, 1993), 4-го Міжнародного конкурсу дитячих хорових колективів «Артеківські зорі» (АР Крим, 2001), 22-го Міжнародного хорового фестивалю ім. Б. Бартока (м. Дебрецен, Угорщина, 2006; усі – 1-а премія) та ін. У 1982 році створив дитячий хоровий колектив «Зоринка», а у 1996 – однойменну дитячу хорову школу на його базі. Організував Міжнародний хоровий фестиваль духовної музики «Тернопільська Зоринка-2005».

Джерело: Тернопільська міська рада