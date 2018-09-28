Сьогодні перекриють одну з вулиць у центрі Тернополя

28/09/2018 Розмір тексту:

Сьогодні з 15-ї до 17-ї години перекриють рух вулицею Чорновола.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

“Буде тимчасово перекрито рух транспорту вказаної вулиці до перехрестя вулиць В. Чорновола та Коперника до вулиці Б. Хмельницького”, – ідеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що рух перекриють у зв’язку з проведенням “Свята оновленої вулиці В’ячеслава Чорновола”.