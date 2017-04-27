Сьогодні перекриють одну з вулиць у центрі міста. ВІДЕО

27/04/2017 Розмір тексту:

Вже від сьогодні у Тернополі заборонять автомобільний рух вулицею Січових Стрільців.

Загалом в майбутньому планують перекрити кілька тернопільських вулиць, які капітально ремонтуватимуть. Мова йде про вулиці Січових Стрільців, Клінічну та Шашкевича.

27 квітня рух заборонять на Січових Стрільців, тому водії прямуватимуть центральною дорогою міста до універмагу. А вже з 28 квітня ремонтуватимуть вулицю Клінічну, там перекриватимуть лише одну смугу руху. За вулицю Шашкевича братимуться із початку травня, повідомляє TV-4.