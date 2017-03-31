Сьогодні опівночі батареї в домівках тернополян стануть холодними

31/03/2017 0
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Сьогодні опівночі у Тернополі завершиться опалювальний сезон.

Відповідно до вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги” та виходячи з кліматичних умов, згідно з санітарними нормами та правилами, правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами комунальному підприємству теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” дозволено з 24  годин 31 березня завершити опалювальний період для всіх споживачів теплової енергії міста.

Про це повідомляє управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР.

Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства у разі збереження температури +8 градусів і вище упродовж трьох діб орган місцевого самоврядування має право прийняти рішення про завершення опалювального сезону.  Впродовж останніх двох днів середньодобова температура становить +10- +12  градусів,  сьогодні третій день, коли температура перевищує +8. При прийнятті рішення до уваги взяті й звернення тернополян, які звернулися до КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” із проханням завершити опалювальний сезон у зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря.

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