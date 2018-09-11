Сьогодні на Тернопільщину знов приїде Порошенко?

11/09/2018 Розмір тексту:

Дружина Президента України Марина Порошенко приїде на Тернопільщину для участі в офіційному відкритті комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» у Кременці.

Попередньо узгоджена дата візиту – 11 вересня, повідомляє Терен.

Інклюзивно-ресурсний центр створений цього року з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження. Установа розташована в окремій частині приміщення Кременецького НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня».

У червні цього року Марина Порошенко уже приїздила на Тернопільщину. Вона відкривала відреставровану дзеркальну залу у Вишнівецькому палаці.