Сьогодні на Тернопільщині поховають загиблого на фронті бійця

11/05/2017 Розмір тексту:

Працьовитий, життєрадісний та зовсім молодий – таким 21-річного Ярослава Смолінського запамʼятають друзі та рідні. Поховають бійця в його рідному селі Дітківці 11 травня в 13.00.

Боєць 2-ої окремої Галицької бригади Нацгвардії Ярослав Смолінський загинув в зоні АТО 8 травня. Його товариш по службі з необережності вистрелив у Ярослава, пише “20 хвилин“.

Народився Ярослав у селі Дітківці Зборівського району. Там закінчив чотири класи. Середню освіту здобув у Мшанецькій ЗОШ, а потім пішов навчатись у Тернопіль.

– У Ярослава двоє старших сестер та одна молодша, – розповідають друзі хлопця. Він завжди допомагав їм. Вчителям у школі запам`ятався як розумний та здібний учень. Сім`я та друзі у цього були перш за все.

4 жовтня йому виповнилось би 22 роки. Тіло загиблого привезли 11 травня близько 6.00. Односельчани із лампадками на колінах зустрічали його від початку села. Похорон відбудеться о 13.00.