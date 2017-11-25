Сьогодні на Театральному майдані запалять свічки. ВІДЕО

25/11/2017 0
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З 1998-го року, згідно з Указом Президента, щорічно у четверту суботу листопада відзначають День пам’яті жертв голодоморів.

25-го листопада о 15:30 на Театральному майдані нашого міста розпочнеться Всеукраїнська акція «Запали свічку», а о 16:30 звідти пройде хода до Церкви Різдва Христового, де проведуть молебень біля пам’ятного знаку «Голод 33-го».

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

 

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