Сьогодні на Театральному майдані запалять свічки. ВІДЕО
25/11/2017 0
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З 1998-го року, згідно з Указом Президента, щорічно у четверту суботу листопада відзначають День пам’яті жертв голодоморів.
25-го листопада о 15:30 на Театральному майдані нашого міста розпочнеться Всеукраїнська акція «Запали свічку», а о 16:30 звідти пройде хода до Церкви Різдва Христового, де проведуть молебень біля пам’ятного знаку «Голод 33-го».
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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