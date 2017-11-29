Тернопільські біатлоністки сьогодні виступлять на Кубку світу

29/11/2017 Розмір тексту:

В рамках першого етапу Кубка світу біатлону 29 листопада відбудеться індивідуальна жіноча гонка.

У складі збірної України дистанцію у 15 км долатимуть одразу шість спортсменок, серед яких дві тернополянки. Так під 39-им номером виступить наша Олена Підгрушна. А дебютантка сезону Анастасія Меркушина отримала 96-ий стартовий номер, повідомляє “20 хвилин“.

Додамо, що разом з нашими землячками медалі України зможуть принести Ірина Варвинець, Юлія Джима, Валя та Віта Семеренко.

Початок гонки о 18:15.