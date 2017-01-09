Сніговий колапс Тернопільщині цього разу не загрожує?

09/01/2017 Розмір тексту:

Працівники Служби автомобільних доріг у Тернопільській області продовжують розчищати дороги від снігу. Щоб транспортні засоби могли безпечно рухатися в межах області, 180 дорожників та понад 100 машин задіяні у роботі.

У Службі автомобільних доріг в Тернопільській області повідомляють, що техніка забезпечує проїзд пасажирського транспорту в повній мірі усіма дорогами загального користування.

Залучені механізми підприємств «Тернопільський облавтодор» та «ТехноБудЦентр». На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області працюють 18 грейдерів, 43 піскорозкидачі, 26 навантажувачів і 16 тракторів з відвалами. Також здійснюється ручна посипка автошляхів.

Попри негоду, на усіх дорогах загального користування можливий проїзд щонайменше на двох смугах руху. Аби усі громадяни могли без перешкод дістатися пункту призначення, техніка дорожників працює без обмеження проїзду пасажирського транспорту. Снігоочисні машини працюють наразі на дорогах міжнародного та національного значення. На черзі – місцеві. Посипання здійснюється піщано-соляною сумішшю.

Ольга Трач