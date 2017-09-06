Снаряд і чотири гранати знайшли у Тернополі. ФОТО

06/09/2017 Розмір тексту:

5 вересня до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт на бульварі Т. Г. Шевченка, що у місті Тернопіль, поблизу пам’ятника С. Крушельницькій знайдено вибухонебезпечний предмет.

На місце події оперативно направили фахівців групи піротехнічих робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС України у Тернопільській області, які по прибуттю встановили, що даний боєприпас є артилерійським снарядом, калібром 76 мм та належить до часів Другої світової війни.

Ще одне тривожне повідомлення цього дня надійшло з приватного домоволодіння на вул.Стадникової, в м.Тернопіль. Як стало відомо, чоловік копаючи в себе на подвір’ї траншею, для прокладання водопровідних труб виявив підозрілі предмети, зовні схожі на боєприпаси. Про це він одразу ж повідомив рятувальників, зателефонувавши на номер екстреного виклику «101». Невдовзі до місця події прибули піротехніки ДСНС. Вони обстежили місце знахідки та виявили там ручну гранату Ф-1, часів Другої світової війни та три гвинтівочних гранати, часів Першої світової війни.

Всі вибухонебезпечні предмети вилучені та будуть знищені в безпечному місці, шляхом контрольованого підриву, повідомляють у ДСНС.