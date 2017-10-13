Сморід стояв страшенний: тернополянка тримала у квартирі десятки живих і мертвих тварин. ФОТО

13/10/2017 Розмір тексту:

Волонтери організації “Ноїв ковчег”, разом з поліцією та журналістами, побували у квартирі тернополянки, котра збирала безпритульних тварин. Те, що побачили у помешканні, шокує.

“Вчора волонтери разом з поліцією та журналістами нарешті змогли зайти до Анжели, що збирала тварин. Сказати, що там тварини утримумалися в жахливих умовах, то просто промовчати. В захаращенній квартирі живе сама господиня з внучкою. На горах сміття тулились купа тварин.

Сморід стояв страшенний від нечистот та трупів тварин, що нудило всіх… Дівчата і досі не можуть відмитись від запаху((

Зоозахисники вилучили 3 дорослі собаки,2 цуцики,декоративних щурів, голуба,і 30 (!) ,а може і більше котів ((((

Ситуація дуже критична!!

ЛЮДИ, ДУМАЙТЕ, КОМУ ВИ ВІДДАЄТЕ ТВАРИН, ЯКИМИ САМІ НЕ БАЖАЄТЕ ЧИ НЕ МАЄТЕ ЗМОГИ ОПІКУВАТИСЬ,

Закликаємо людей не давати її тварин, – там в квартирі ПЕКЛО!!!” – повідомляють на сторінці організації у Фейсбуці.