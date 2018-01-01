Смолоскипна хода і віче: у Тернополі відзначили день народження Бандери

01/01/2018 0
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Смолоскипною ходою та віче відзначили у Тернополі 109-ту річницю з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ще у далекому 1950 році Бандера спрогнозував нову агресію Росії проти України. Він писав: «Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні». Ці пророчі слова не почули у високих владних кабінетах Києва ні в 1990-х, ні у 2000-х роках. Тому ми змушені зі зброєю в руках відстоювати нашу незалежність», – сказав перед початком ходи міський голова Тернополя свободівець Сергій Надал, в якого, до речі, сьогодні теж день народження.

Смолоскипна хода за участю близько півтисячі осіб пройшла через усе місто до центральної частини Тернополя, до пам’ятника Бандері, де відбулося національно-патріотичне віче. Віддати шану Герою України до пам’ятника голови проводу ОУН прийшли духовенство, очільники області, учасники визвольних змагань, громадськість. Священнослужителі відправили панахиду та склали спільну молитву за мир  в нашій державі.

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