Смолоскипна хода і віче: у Тернополі відзначили день народження Бандери

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ще у далекому 1950 році Бандера спрогнозував нову агресію Росії проти України. Він писав: «Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні». Ці пророчі слова не почули у високих владних кабінетах Києва ні в 1990-х, ні у 2000-х роках. Тому ми змушені зі зброєю в руках відстоювати нашу незалежність», – сказав перед початком ходи міський голова Тернополя свободівець Сергій Надал, в якого, до речі, сьогодні теж день народження.