У Тернополі самогубець хотів стрибнути з “горбатого” мосту
14/12/2017 0
Розмір тексту:
«Невідомий чоловік хоче стрибнути з мосту», – таке повідомлення надійшло патрульним близько 16-ї години, 13 грудня.
Патрульні негайно виїхали на вулицю Замонастирську. Біля мосту вони виявили 56-річного чоловіка. Він мав ознаки алкогольного сп’яніння.
На місце події викликали швидку допомогу. Чоловіка доставили до медичного закладу, повідомляють у патрульній поліції.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...