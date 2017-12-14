У Тернополі самогубець хотів стрибнути з “горбатого” мосту

14/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

«Невідомий чоловік хоче стрибнути з мосту», – таке повідомлення надійшло патрульним близько 16-ї години, 13 грудня.

Патрульні негайно виїхали на вулицю Замонастирську. Біля мосту вони виявили 56-річного чоловіка. Він мав ознаки алкогольного сп’яніння.

На місце події викликали швидку допомогу. Чоловіка доставили до медичного закладу, повідомляють у патрульній поліції.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,304 / 10.39m