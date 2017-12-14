У Тернополі самогубець хотів стрибнути з “горбатого” мосту

14/12/2017 Розмір тексту:

«Невідомий чоловік хоче стрибнути з мосту», – таке повідомлення надійшло патрульним близько 16-ї години, 13 грудня.

Патрульні негайно виїхали на вулицю Замонастирську. Біля мосту вони виявили 56-річного чоловіка. Він мав ознаки алкогольного сп’яніння.