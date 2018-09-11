Сміттєвоз раптово покотився: у поліції розповіли про трагедію в Бучачі

11/09/2018 Розмір тексту:

ДТП зі смертельним наслідком сталася сьогодні, 10 вересня, близько 7 години ранку в центрі Бучача. За попередніми даними, сміттєвоз раптово покотився та смертельно травмував 54-річного водія, який вийшов з машини.

Загиблий працював водієм у місцевому комбінаті комунальних підприємств. Зранку чоловік разом з напарником вантажівкою виїхали збирати сміття. На одній із вулиць водій вийшов з машини, коли вона раптово почала котитися по похилій дорозі. Чоловік намагався ще заскочити у салон сміттєвоза, щоб зупинити його, та йому це не вдалося – сам потрапив під колеса транспортного засобу. Травми, які він отримав, виявилися несумісними з життям.

Сміттєвоз, проїхавши декілька метрів, в’їхав у дерево. На щастя, більше ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.