Сміттєві “каравани” зі Львова на Тернопільщину везуть… тернополяни

01/05/2017 Розмір тексту:

Через сміттєвий колапс побутові відходи з міста Лева “мігрують” усією Україною, зокрема й Тернопільщиною, уже рік.

Уявіть картину: уночі сусід потайки привозить на ваше обійстя сміття і висипає десь у кутку, через ніч — знову те ж саме, а потім, аби не нарватися, підкуповує когось із ваших рідних, і вже той тягне до вас чуже сміття… Картина виглядає мало реальною, та в реальності, даруйте за тавтологію, маємо саме таку. Через сміттєвий колапс побутові відходи з міста Лева “мігрують” усією Україною, зокрема й Тернопільщиною, уже рік. Подейкують, дійшло навіть до того, що львівські комунальники почали “продавати” сміття: за фуру вивезених у світ за очі відходів приватним фірмам, авто яких “легше” можуть пересуватися країною, платять тисячі гривень за “ходку”. Є інформація, що на таку смердючу “співпрацю” повелися й деякі тернопільські горе-підприємці. Ганьба!

Завалена чужим сміттям Воля

Гори львівського сміття на Тернопільщині нині годі порахувати, бо ж не у кожній з них копаються, аби знайти докази його “походження”. Як повідомили в обласному управлінні Державної екологічної інспекції, цьогоріч у нашій області виявлено 13 фактів вивезення відходів зі Львова. Двічі львівське сміття знаходили в межах Беримівської сільської ради Зборівського району, в Монастириському районі, аналогічні факти задокументовані ще у восьми районах. Відходи з міста Лева зафіксували навіть у заповідній зоні “Коцюбинчики”. За підрахунками екологів, загальна площа засмічених земельних ділянок сягнула 2689 кв. м, орієнтовна сума збитків — півмільйона гривень.

Чимала купа сміття донедавна маячіла і на фоні мальовничої природи прямо на проїжджій частині бокової дороги біля села Воля Теребовлянського району. Днями активісти громадських організацій “Стрітер Тернопіль”, “City Project”, “Сокіл” ініціювали вивезення звідти підкинутого “добра”.

— До нас звернулися громадські активісти з проханням допомогти вирішити питання вивезення сміття із села Воля. Вони готуються до проведення поруч автомобільних змагань і зіткнулися з неприємною ситуацією — дорога перегороджена сміттям. Ми з’ясували, що та ділянка на балансі Служби автомобільних доріг області, земля належить Микулинецькій об’єднаній територіальній громаді. Для комплексного вирішення цього питання звернулися до обласної ради, — розповів директор ГО “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик. — Тривали перемовини і з Теребовлянською РДА та місцевим підприємцем, який має сміттєвосортувальний комплекс. Необхідний був дозвіл і з поліції, оскільки сміття було речовим доказом у порушеному за фактом кримінальному провадженні. Спільними зусиллями сміття вивезли на сміттєвосортувальний комплекс, що у селі Плебанівка на Теребовлянщині. Однак відомо, що фури зі сміттям продовжують сунути в нашу область. Сміття скидають, де завгодно, чи не найбільша проблема нині у Національному природному парку “Дністровський каньйон”. Правоохоронні органи запевняють, що працюють у посиленому режимі щодо контролю за фурами, але розуміємо, що нереально проконтролювати увесь транспорт.

Везли до Дніпра, зупинились на… Тернопіллі

Після розголосу “сміттєвої” проблеми активістами краю поліція активно взялася виловлювати фури із чужим сміттям. Так, увечері 19 квітня неподалік Малашівецького сміттєзвалища працівники поліції затримали та доправили на штрафмайданчик дві вантажівки з львівським сміттям. За словами державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області Едуарда Ференца, автомобілі належать тернопільському підприємцю, який надає послуги із перевезення вантажів.

— Очевидно, підприємець укладає угоду з відповідальними особами за вивезення відходів зі Львова. Він мав документи на вивезення сміття на Дніпровщину, проте скоротив собі шлях і хотів скинути на Тернопільщині, — повідомив пан Едуард. — Не виключено, що до попередніх фактів також причетний даний підприємець. Працівники поліції взяли пояснення у причетних осіб, автомобілі зі сміттям відпустили. Розмір штрафу за незаконне вивезення сміття за ст. 164 КУпАП складає від 17 до 34 тис. грн. Держекоінспекцією розпочато адміністративне провадження стосовно тернопільського перевізника.

Полювання на сміттєвих «заробітчан»

Щоб не допустити завезення на Тернопільщину львівського сміття, доречно було б, скажімо, встановити “сміттєві” блок-пости на в’їздах в область і перевіряти фури. За короткий час перевізники перестали б “курсувати”. Однак у нашій небагатій області непередбачені витрати на такі заходи.

— Не маємо ні фінансової, ні фізичної спроможності цілодобово спостерігати за в’їздом автомобілів на територію області. Допоки не навчимося оберігати довкілля, сміттєва катастрофа не закінчиться, — наголосила виконувач обов’язків начальника управління ЖКГ ТОДА Софія Близнюк. — Ліквідовуємо одні стихійні звалища, з’являються інші. Це вічний процес. А через львівське сміття у нас збільшилася кількість стихійних сміттєзвалищ. Хоча й довести за знайденими чеками, що гора сміття — саме зі Львова, не так і просто. Інша річ, коли затримують фури “на гарячому”. Повідомляють про “сміттєвих” заробітчан мешканці області — телефонують на “гарячу лінію”, в екологічну інспекцію. Щодо “свого” сміття, то відомо, що на Тернопільщині лише 65% населення охоплено вивезенням відходів, решта, а це здебільшого мешканці сіл, викидають сміття біля річок, в лісах, на околицях населених пунктів. При заснуванні громад ми акцентуємо увагу на необхідності створення комунальних підприємств, які б надавали послуги із збору, вивезення та захоронення сміття. На Тернопільщині діють 740 сміттєзвалищ, із них лише 91 паспортизоване. Із кожним роком в області стає все більше сміття. Так, якщо за 2000-ий рік у нас утворилося 282 тис. куб. м сміття, то у 2016-ому — вже 774 тис. куб. м. Такі темпи зумовлені масовим використанням населенням пластику, поліетилену, одноразового посуду, пляшок…

Утім, найголовніша причина засмічення довкілля — відсутність державної політики з охорони навколишнього середовища та утилізації відходів, а також елементарної культури в населення і усвідомлення того, що ми, люди, робимо з такою прекрасною, подарованою нам Богом природою. Говоримо про Європу, кладемо за шлях до Європи тисячі життів, а в основній своїй масі поводимось, мов дикуни. Нині Україна — найбільш засмічена із країн у Європі і, мабуть, одна із найбільш засмічених у світі, скоро не буде де чистої води напитися. Чим це обернеться вже у найближчому майбутньому, — важко навіть уявити.