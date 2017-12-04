Смертельна зараза вражає жителів Тернопільщини

04/12/2017 Розмір тексту:

СНІД вражає все більше українців. Негативну тенденцію лікарі фіксують в усіх регіонах України упродовж останніх десяти років. Тернопільщина – не виняток. Тільки цього року це складне невилікувне захворювання виявили у півсотні краян.

Привернути увагу до проблеми вирішили, встановивши першого грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Саме цього дня жителі Тернопільщини масово проходили тести на визначення ВІЛ-інфекції.

«На жаль, самі жителі нашої області звертаються вкрай рідко, щоб обстежитися. А якщо вже звертаються, то найчастіше виявляємо в них пізню стадію, тобто власне захворювання СНІД. На цій стадії лікування є складним. Також варто знати, що найчастіше СНІД виявляється в людей, які вживають наркотики. На жаль, тут також тенденція невтішна. Але кожній людині варто знати, що ВІЛ-інфекцію можна підхопити навіть при контакті зі шприцами. Тому тести на виявлення інфекції треба проходити кожному раз на рік, щоб бути впевненому у своєму здоров’ї. Для цього достатньо здати аналіз крові. Обстеження на виявлення ВІЛ-інфекції анонімні», – каже лікар-епідеміолог обласного наркодиспансеру Тамара Бортняк.

Загалом в Україні з діагнозом СНІДу нараховують до п’ятдесяти тисяч людей. З кожним роком смертність від цього захворювання збільшується.

Софія Романська