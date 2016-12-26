Смертельна ДТП сталася на трасі Львів-Тернопіль

26/12/2016 0
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У неділю, 25 грудня, приблизно о 02:00 на трасі Львів-Тернопіль поблизу с. Велика Вільшаниця, що у Золочівському районі, водій мікроавтобуса збив пішохода, який від отриманих травм помер на місці.

Про це повідомляє ЗіК.

За кермом Volkswagen LT був 44-річний мешканець Вінниці. Встановлено, що загиблий був львів’янином 1980 року народження. Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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