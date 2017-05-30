Смертельна дорога до крамниці: на Тернопільщині загинув уже другий чоловік, що відправився за продуктами
Смерть у воді знайшов 67-річний житель Гусятинщини.
Пенсіонер проживав у невеличкому хуторі Красне, в якому не залишилося жодного магазину. Люди, аби запастися продуктами перепливають на човнах Дністер і скупляються вже у сусідній Хмельницькій області. На закупи вчора відправився і загиблий, взяв, як завши, в оренду невеличкого човна на турбазі. Менше ніж через десять хвилин працівники бази помітили, що човен перевернувся. Чоловіка врятували не вдалося.
До слова, такий випадок в селі трапився не вперше. Декількома місяцями раніше за схожих обставин там перевернувся човен із подружжям. Жінці вдалося врятуватися, а от тіло чоловіка розшукали лише через кілька місяців.
Тіло 67-річного загиблого правоохоронці направили на судово-медичну експертизу. Інформацію про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.
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