Смертельна аварія сталася на Тернопільщині. ФОТО

28/08/2017 1
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ДТП із смертельними наслідками сталося на Тернопільщині, у Заліщиках.

Як повідомляютьу  групі ДТП Київ, там зіткнулися два автомобілі.

Зі слів очевидців, водій легківки був п’яним.

Чоловік, який перебував за кермом буса, від отриманих травм помер у реанімації.

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Коментарі (1)

Заліщики-ТВ

29/08/2017

Доброго дня!!! Як я зазначав раніше, ви володієте неправильною інформацією. Всі живі. Водій легкового автомобіля переніс операцію.Провіряйте інформацію, яку печатаєте!!!!!

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