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Смертельна аварія сталася на Тернопільщині. ФОТО
28/08/2017 1
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ДТП із смертельними наслідками сталося на Тернопільщині, у Заліщиках.
Як повідомляютьу групі ДТП Київ, там зіткнулися два автомобілі.
Зі слів очевидців, водій легківки був п’яним.
Чоловік, який перебував за кермом буса, від отриманих травм помер у реанімації.
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Коментарі (1)
Заліщики-ТВ29/08/2017
Доброго дня!!! Як я зазначав раніше, ви володієте неправильною інформацією. Всі живі. Водій легкового автомобіля переніс операцію.Провіряйте інформацію, яку печатаєте!!!!!