Смертельна аварія сталася на Тернопільщині. ФОТО

28/08/2017 Розмір тексту:

ДТП із смертельними наслідками сталося на Тернопільщині, у Заліщиках.

Як повідомляютьу групі ДТП Київ, там зіткнулися два автомобілі.

Зі слів очевидців, водій легківки був п’яним.

Чоловік, який перебував за кермом буса, від отриманих травм помер у реанімації.