Смерть немовляти у пологовому розслідує поліція

13/06/2017 Розмір тексту:

10 червня до працівників Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся 32-річний мешканець обласного центру. Він повідомив, що з вини лікарів в пологовому відділенні одного з медзакладів померла його новонароджена донечка.

Батьки заявляють, що смерть немовляти настала через халатність медпрацівників, які, аби приховати свої непрофесійні дії, навіть змінили записи у медкарті породіллі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

На даний час призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті новонародженої дитини. Правоохоронці ініціюють проведення у медзакладі спеціальної службової перевірки МОЗ за цим фактом, наразі збираються усі необхідні документи. Перевіряють поліцейські і відповідність медичних заключень, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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